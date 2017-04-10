Направления в государственные детсады Астаны теперь выдаются только в электронном виде

С сегодняшнего дня в Астане направления во все государственные детские сады будут выдаваться в электронном виде. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Астане рассказали представители управления образования столицы, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Всего в Астане функционирует 261 дошкольное учреждение различного типа с контингентом – 48 154 детей, в том числе 95 государственных с охватом 27 193 ребенка, 2 ведомственных с охватом 383 ребенка, 116 частных с охватом 14 854 ребенка, причем в 95 из них размещен государственный образовательный заказ на 8949 мест, и 48 мини-центров с охватом 5724 ребенка.





На 1 января 2017 года в очереди на получение мест в дошкольные учреждения числятся 33 240 детей от 3х до 6-ти лет. По данным управления образования, ежедневно в очередь становится порядка 100 детей.





«Мы запустили возможность для родителей подавать заявки и отслеживать очередность через портал e.astana.kz, кроме этого, функционал еще предусматривает оповещение о том, то очередь подошла, и выдачу направлений в детский сад через портал в электронном виде. Эта услуга уникальна, и в настоящих момент 4 региона в Казахстане предоставляют подобного рода услуги и вот Астана является одним их них» - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Ануар Жангозин.





Стоит отметить, что такая схема выдачи направлений начала работать с января 2017 года, но только по отношению к частным детским садам. А с сегодняшнего дня жители столицы получили возможность вставать в электронную очередь на получения мест в государственные дошкольные учреждения.





«Заявители, дети которых рождены в 2015 году, имеют возможность получить направления с 10 апреля, 2014 года – с 12 апреля, 2013 года- с 18 апреля, 2012 года – с 21 апреля, 2011 – с 25 апреля» - сказал заместитель руководителя управления образования.





Среди отмеченных плюсов системы – прозрачность распределения мест за счет исключения участия в данном процессе специалистов управления образования; возможность получения направления в течении года на освободившиеся места, не дожидаясь планового комплектования; повышение доступности и оперативности за счет обеспечения доступа к системе каждого родителя через личный кабинет в любой момент; система автоматически высылает сообщение о выдаче направления через смс и электронную почту, после чего родители могут загрузить направление для дальнейшей подачи в дошкольную организацию.





«Для тех, у кого возникнут проблемы в обращении с сервисом создана служба поддержки (47-28-20, 46-67-56) на базе школы №61, куда родители могут обращаться – продолжил Жангозин. – А те, у кого нет интернета, или компьютера, или они просто не могут зарегистрироваться в системе, могут прийти в школу, и специалисты службы поддержки сделают это за них. Единственное условие, с собой нужно иметь ЭЦП (электронную цифровую подпись)».





Если очередь в государственный садик не подошла, родители, по словам сотрудников управления образования Астаны, могут определить ребенка в мини-центр с кратковременным пребыванием, в который дети направляются с четырехлетнего возраста, либо в частный детский сад с госзаказом, место в который выделяется ребенку с трех лет.



