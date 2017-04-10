В Кокшетау парни, устроившие дебош в съемной комнате, оказали сопротивление полиции

В Кокшетау возбуждено уголовное дело в отношении пятерых молодых людей, оказавших неповиновение полицейским при задержании , передает , передает Zakon.kz





Инцидент произошел 9 апреля. В дежурную часть управления внутренних дел жительница Кокшетау пожаловалась на группу молодых ребят, которые в ее квартире устроили застолье и шумят.





По указанному адресу выехал экипаж автопатруля, прибыл участковый инспектор полиции, обслуживающий данный административный участок. В ходе разбирательства было установлено, что женщина сдала молодым людям комнату в своей квартире, а вечером парни начали пить спиртное и нарушать тишину, разбудив при этом и саму хозяйку, и соседей. На просьбу заявительницы успокоиться молодые люди не реагировали и женщине пришлось вызвать полицию.





Однако и на законные требования сотрудников полиции нарушители не реагировали, а при попытке доставить их в отдел полиции пытались оказать стражам порядка неповиновение. Но молодые люди, в возрасте от 22 до 24 лет, были задержаны.





В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст. 379 ч.1 УК РК (неповиновение представителю власти). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 100 МРП либо арест на срок до 45 суток. Кроме того, в отношении молодых людей составлен административный протокол за нарушение общественного порядка.