 
Ясно
14°

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 35%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.50

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

313.50

АСТАНА

Покупка

312.50

Продажа

313.40

Подробнее
333.00

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.00

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактами

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в городах Танта и Александрия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указывается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских православных церквях городов Танта и Александрия.

«От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем Вашу невосполнимую утрату. Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах», - отмечается в телеграмме.

 

10 апреля 2017, 12:08
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код