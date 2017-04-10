Сегодня в Астане стартовала автоматическая выдача направлений в детские сады

С 10 апреля жители Астаны получили возможность получения направления в детские сады в е-формате, сообщил в понедельник на пресс-конференции и.о. руководителя столичного управления образования Ануар Жангозин, передает медиа-ресурс столичного акимата «Elorda Aqparat».

«С января текущего года посредством данной системы начата автоматическая выдача направлений в частные детские сады, в которых размещен государственный заказ, в пилотном режиме. На данный момент выдано 832 направления», - сообщил А.Жангозин.

Он напомнил, что организация учета детей дошкольного возраста в Астане ведется через предоставление государственной услуги согласно Стандарту «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации».

«Родитель имеет возможность подачи заявления на получение места в очереди и просмотра номера очереди в детский сад через портал электронного правительства (egov.kz) или некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ранее - ЦОН). При этом в Астане кроме данных ресурсов, на портале www.e.astana.kz реализована возможность не только подачи заявления и просмотра очереди, но и автоматической выдачи направлений», - отметил А.Жангозин.

По словам Жангозина, внедрение данной системы имеет несколько значительных плюсов: обеспечение прозрачности распределения мест за счет исключения участия в данном процессе специалистов управления образования, возможность получения направления в течение года на освободившиеся места, не дожидаясь планового комплектования, повышение доступности и оперативности за счет обеспечения доступа к системе каждого родителя через личный кабинет в любой момент, предоставление значительных удобств, так как система автоматически высылает сообщение о выдаче направления через смс, и электронную почту, после чего родители могут загрузить направление для дальнейшей подачи в дошкольную организацию.

При этом информация о начале комплектования в государственные сады через данную систему размещена на официальных сайтах акимата города Астаны, управления образования, в средствах массовой информации с подробной инфографикой и описанием пошаговых действий. Также было организовано массовое оповещение жителей столицы через мобильное приложение «Smart Astana».

«С сегодняшнего дня направления во все государственные детские сады будут выдаваться в электронном виде. Заявители, дети которых рождены в 2015 году, имеют возможность получить направление с 10 апреля, 2014 года - с 12 апреля, 2013-го - с 18 апреля, 2012 года - с 21 апреля, 2011-го - с 25 апреля», - уточнил Жангозин.

Для каждого года рождения срок ожидания выдачи направлений составляет 15 рабочих дней с момента отправки уведомления пользователям, так как у родителей могут возникнуть затруднения в получении электронных услуг, а именно: проблемы с интернетом, установкой программы NCLayer, отсутствие их электронной цифровой подписи и актуальных контактных данных в личном кабинете и т.д.

Направление, полученное родителями (как и в предыдущие годы) согласно стандарта должно быть предоставлено в дошкольную организацию в течение 5 дней со дня его выдачи.

В этом году, продолжил Жангозин, в государственных детских садах Астаны освобождается 6310 мест, в которые попадут 1240 детей 2015 года рождения (всё - строго в порядке очереди), 2233 детей 2014 г.р., 1340 детей 2013 г.р., 1111 детей 2012 г.р., 386 детей 2011 г.р.

Для проведения консультирования граждан по выдаче электронных направлений в дошкольные учреждения 1 и 8 апреля на трёх площадках города - во Дворце школьников, во Дворце школьников им. М.Утемисова и в средней школе №61 проведены дни открытых дверей. Общее количество посетителей составило более 5000 человек.

Жангозин также напомнил, что если очередь в государственный детский сад еще не подошла, родители могут определить ребенка в мини-центр с кратковременным пребыванием, в который дети направляются с четырехлетнего возраста, либо в частный детский сад с госзаказом, место в который выделяется ребёнку с трёх лет.