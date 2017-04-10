Супермодель Ирина Шейк родила первенца

Отцом первенца Ирины стал 42-летний Брэдли Купер, с которым 31-летняя звезда начала встречаться после разрыва отношений с футболистом Роналд, пишет « пишет « Комсомольская правда ».





Уроженка города Еманжелинска Челябинской области и голливудский актер долгое время скрывали свой роман, как и то, что скоро они станут родителями.





О счастливом положении стало известно, когда в ноябре прошлого года Шейк вышла на шоу "Виктория сикрет" и все, наконец, разглядели ее животик.





Ребенок Ирины и Брэдли появился на свет в Лос-Анджелесе, пока что не известен ни пол новорожденного, ни точная дата рождения, пишет Wday.ru.



Малыш, возможно, появился на свет раньше положенного срока, в некоторых западных СМИ предположительным временем рождения указывался конец мая.



