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Супермодель Ирина Шейк родила первенца

10 апреля 2017, 12:12

Красавица-модель впервые стала мамой.

Отцом первенца Ирины стал 42-летний Брэдли Купер, с которым 31-летняя звезда начала встречаться после разрыва отношений с футболистом Роналд, пишет «Комсомольская правда».

Уроженка города Еманжелинска Челябинской области и голливудский актер долгое время скрывали свой роман, как и то, что скоро они станут родителями.

О счастливом положении стало известно, когда в ноябре прошлого года Шейк вышла на шоу "Виктория сикрет" и все, наконец, разглядели ее животик.

Ребенок Ирины и Брэдли появился на свет в Лос-Анджелесе, пока что не известен ни пол новорожденного, ни точная дата рождения, пишет Wday.ru.

Малыш, возможно, появился на свет раньше положенного срока, в некоторых западных СМИ предположительным временем рождения указывался конец мая.


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