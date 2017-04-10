В Астане в очереди в детские сады стоят 33,2 тысяч детей

На 1 января 2017 года в очереди на получение мест в дошкольные учреждения числятся 33 240 детей от 3 до 6 лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции и.о. руководителя столичного управления образования Ануар Жангозин, передает медиа-ресурс столичного акимата «Elorda Aqparat».

«Ежедневно в очередь становится более ста детей. Количество детей дошкольного возраста значительно увеличивается за счет роста рождаемости и миграции. К примеру, в сравнении с 2010 годом контингент детей дошкольного возраста вырос в семь раз», - отметил А.Жангозин.

В настоящее время в Астане функционирует 261 дошкольное учреждение различного типа с контингентом - 48 154 детей, в том числе: государственных - 95 с охватом 27 193 детей, ведомственных - 2 с охватом 383 детей, частных - 116 с охватом 14 854 детей, из них в 95 размещен государственный образовательный заказ на 8 949 мест, мини-центров - 48 с охватом 5 724 детей.