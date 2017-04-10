СМИ: японские инженеры создали надувную роботизированную "руку" длиной 20 метров
10 апреля 2017, 12:37
Разработчики надеются, что их аппарат поможет решать различные задачи, в том числе во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японские инженеры во главе с профессором Токийского технологического университета Коити Судзумори разработали 20-метровую роботизированную "руку" весом всего 980 граммов, которая может в сложных и стесненных условиях заменить беспилотники, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
За основу конструкции разработчики взяли похожие на надувные шарики продолговатые баллоны из нейлона и полиэтилена, которые накачиваются гелием. Между собой они соединяются специальными дистанционно управляемыми стыками. Изменяя угол наклона, оператор сможет сгибать и наклонять этот аппарат, на краю которого закреплена миниатюрная видеокамера.
В зависимости от условий работы оператор может повышать или понижать давление в надувных секциях "руки". Возможности аппарата были наглядно продемонстрированы в Центре технологического развития, расположенном в городке Нараха всего в 20 км от аварийной АЭС "Фукусима-1". С его помощью разработчикам удалось заглянуть в горизонтальную трубу на высоте 14 метров.
Инженеры надеются, что их аппарат поможет решать различные задачи, в том числе во время ликвидации последствий аварии на станции. Дело в том, что беспилотные летательные аппараты пока еще слишком опасны для повсеместного использования, поскольку они могут упасть и повредить оборудование или ранить человека. Кроме того их невозможно использовать в ограниченном пространстве.
Впрочем разработанная надувная "рука" с камерой тоже не идеальна. Ее, к примеру, невозможно использовать при наличии ветра или потоков воздуха от кондиционера.
Фото: robolovers.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852901-31d68de7371ebad8a2c279e38fddeed4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...