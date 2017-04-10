«Народные юристы» консультировали в Павлодаре

В прошлую субботу в городе Павлодар с успехом прошла первая в 2017 году акция «Народный юрист». Более 3 часов 6 юристов бесплатно консультировали граждан по различным правовым вопросам. Около 150 человек получили консультации за это время.





Гражданам помогали: Адилова Кристина, Беляева Татьяна, Лазарева Юлия, Лопатин Станислав, Плотников Артем, Чашкин Александр.

Всех пришедших встречали представители Молодежного крыла «Жас Отан» Павлодарской области.





В основном людей интересовали чисто житейские вопросы: как справиться с шумными соседями, что делать, если оформили на себя кредит за другое лицо; можно ли сейчас приватизировать квартиру; какие полагаются надбавки работникам тубдиспансера.





Несколько человек пришли за консультацией по налогообложению и уголовному праву. Несмотря на то, что порой приходилось ждать в очереди 30-40 минут, люди уходили очень довольные результатом.





«Люди благодарят, и это вдохновляет на проведение новых акций,» - так прокомментировал итоги мероприятия один из «Народных юристов» Станислав Лопатин.





Акцию организовали информационный ресурс zakon.kz, ИС «Параграф» и Павлодарский областной филиал партии «Нұр Отан». Напомним, что в ходе акции в 2016 году более 2500 человек получили бесплатную юридическую помощь.



