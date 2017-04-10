В Жамбылской области прошел республиканский айтыс акынов

Республиканский айтыс акынов организованный при поддержке партии «Нур Отан» и акимата Жамбылской области, стал большим культурным событием в жизни региона.

В рамках Международной выставки «ЭКСПО –2017» в ЦКЗ «Баласагун» города Тараз состоялся республиканский айтыс акынов «Туған жер – тал бесігім!», передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Целью данного мероприятия является поддержка и развитие импровизаторского жанра – айтыс, пропаганда песенного искусства, выявление талантов среди молодежи и привитие патриотизма подрастающему поколению.

На состязании приняли участие именитые акыны из города Астаны, а также Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей.









В выступлениях акынов были отражены достижения республики за годы независимости, представление возможностей страны в рамках Международной выставки «ЭКСПО –2017», а также социально - экономические достижения Жамбылской области.





У каждого участника был свой неповторимый стиль и манера исполнения. Умение импровизировать, находить емкое и нередко острое слово не оставили зрителя равнодушным.

В состав жюри вошли акыны, члены Союза писателей Казахстана.









По количеству баллов обладателем Гран-при стал жамбылский акын Д.Абдыманап.





Первое место присуждено кызылординцу М.Ниязову и жамбылцу Н.Курманову.





Второе место поделили Р.Кайыртай и А.Касымбекова из Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.





Третье место присуждено акынам из городов Астана и Аркалык Н.Мансурову и А.Калиеву.





Кроме того, благодарственными письмами и поощрительными призами были награждены участники Южно-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей.





Республиканский айтыс акынов организованный при поддержке партии «Нур Отан» и акимата Жамбылской области, стал большим культурным событием в жизни региона.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области















