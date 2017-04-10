Что успел сделать Президент за первые три месяца 2017 года

О том, как проходят рабочие дни Президента.

В первом квартале текущего года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в 39 мероприятиях, включая отчетные встречи руководителей госорганов. Где он побывал за это время, с кем встретился и с кем пообщался об этом в видеообзоре мероприятий, который опубликовала пресс-служба Акорды на своей странице в Где он побывал за это время, с кем встретился и с кем пообщался об этом в видеообзоре мероприятий, который опубликовала пресс-служба Акорды на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz



Как отмечают представители пресс-службы главы государства, за этот же период Н.Назарбаев направил 9 телеграмм, касательно событий внутри страны и зарубежом.

Также у президента состоялось 9 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств.





В первом квартале глава государства подписал 76 нормативных правовых актов, из них 46 указов, 17 распоряжений и 13 законов.





За первые три месяца подписал указ "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК", обратился с Посланием к народу РК "Третья модернизация: Глобальная конкурентоспособность".





За три месяца этого года Назарбаев успел встретиться с президентами России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана и Азербайджана. Принял участие в церемонии открытия зимней Универсиады в Алматы. Встретился с общественностью Карагандинской, Акмолинской области. Дал интервью казахстанским журналистам.







Фото: кадр с видео