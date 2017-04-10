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Около 300 человек погибло на дорогах Казахстана в 2017 году

10 апреля 2017, 12:58

В целом, по количеству ДТП идет снижение на 13%, а по погибшим на 27%.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов озвучил статистические данные. По его словам, за первый квартал 2017 года на казахстанских дорогах совершено более 3 тысяч ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более 4 тысяч, передает МИА «Казинформ».

Берик Бисенкулов отметил, что в целом, по количеству ДТП идет снижение на 13%, а по погибшим на 27%.

"То, что касается четырехполосных автомобильных дорог, у нас положительная статистика идет по этим дорогам. Резкое снижение на дороге Астана-Боровое: когда была старая дорога, там было до 50 случаев со смертельным исходом, на сегодняшний день на этой дороге допускается до 5 случаев со смертельным исходом", - рассказал он.

В прошлом же году, отметил замминистра, на дорогах нашей страны совершено более 17 тысяч транспортных происшествий, при которых погибло 2390 человек и пострадало более 23 тысяч.

Фото: inform.kz

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