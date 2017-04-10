Норвегия уведомила посольство РФ о задержании подростка за незаконное хранение взрывчатки

"В ходе состоявшейся во второй половине дня 9 апреля по инициативе посольства России в Осло встречи представители Полицейской службы безопасности Норвегии сообщили о задержании гражданина Российской Федерации 2000 года рождения. На встрече норвежские власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного. Обещали это сделать в ближайшее время", - говорится в сообщении.





При этом, по данным посольства, задержанный действительно является гражданином России, проживает в Норвегии с родителями.





"Задержанному инкриминируется незаконное хранение взрывчатых веществ. Ему предоставлен норвежский адвокат. Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами. Продолжаем добиваться выяснения всех обстоятельств по делу", - добавили в дипмиссии.





Напомним, в субботу вечером в центре Осло правоохранительными органами был задержан 17-летний гражданин РФ, у которого при себе был подозрительный предмет, по всей видимости, представлявший собой маломощное взрывное устройство. В ночь на воскресенье полиция и взрывотехники осуществили контролируемый подрыв этого предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.