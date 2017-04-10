Норвегия уведомила посольство РФ о задержании подростка за незаконное хранение взрывчатки
10 апреля 2017, 13:01
Норвежская сторона пока не предоставила подтверждений наличия у задержанного российского гражданства.
Норвегия уведомила посольство России о задержании 17-летнего подростка, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчаткой, но пока не предоставила подтверждений наличия у него российского гражданства. Об этом сообщило посольство РФ в Норвегии на своей странице в Facebook, передает ТАСС.
"В ходе состоявшейся во второй половине дня 9 апреля по инициативе посольства России в Осло встречи представители Полицейской службы безопасности Норвегии сообщили о задержании гражданина Российской Федерации 2000 года рождения. На встрече норвежские власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного. Обещали это сделать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
При этом, по данным посольства, задержанный действительно является гражданином России, проживает в Норвегии с родителями.
"Задержанному инкриминируется незаконное хранение взрывчатых веществ. Ему предоставлен норвежский адвокат. Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами. Продолжаем добиваться выяснения всех обстоятельств по делу", - добавили в дипмиссии.
Напомним, в субботу вечером в центре Осло правоохранительными органами был задержан 17-летний гражданин РФ, у которого при себе был подозрительный предмет, по всей видимости, представлявший собой маломощное взрывное устройство. В ночь на воскресенье полиция и взрывотехники осуществили контролируемый подрыв этого предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.
Фото: РБК
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