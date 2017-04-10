Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

28-летний американец в матче с "Денвером" сделал 42-й трипл-дабл и превзошел достижение Оскара Робертсона, которое тот установил в сезоне-1961/62, выступая за "Цинциннати Роялз" (нынешнее название - "Сакраменто"). В матче с "Денвером" он набрал 50 очков, 16 подборов и 10 передач.

Уэстбрук в текущем розыгрыше "регулярки" установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл- дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл - 57. При этом Робертсон сохраняет рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру (181 за 14 сезонов). Уэстбрук оформил 78-й трипл- дабл за девять сезонов, кроме того в предыдущем матче с "Финиксом" он обеспечил себе сезонный трипл-дабл (двузначное количество баллов по трем статистическим показателям в среднем за сезон), это удавалось сделать лишь раз все тому же Робертсону в сезоне-1961/62.





Трипл-дабл - баскетбольный термин, означающий набор игроком в одном матче в трех статистических показателях (очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы) не менее 10 пунктов.





Уэстбрук был выбран "Оклахомой" на драфте 2008 года под четвертым номером. Перед этим он приезжал в просмотровые лагеря нескольких команд лиги, однако во всех получал плохие отзывы. Однако в первом сезоне в НБА он провел в стартовой пятерке больше половины матчей команды в регулярном чемпионате (65 из 82) и был включен в сборную новичков лиги.





Уэстбрук шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года.



