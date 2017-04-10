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Утверждены Правила обращения с объектами судебной экспертизы

Аннотация к документу: Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 305 «Об утверждении Правил обращения с объектами судебной экспертизы» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила обращения с объектами судебной экспертизы.

В частности, объектами судебной экспертизы являются вещественные доказательства, документы, тело человека, состояние психики человека, трупы, животные, образцы, а также относящиеся к предмету судебной экспертизы сведения (далее - объекты судебной экспертизы), содержащиеся в материалах дела, по которому производится судебная экспертиза.

Образцами являются материальные объекты, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, необходимые для производства судебной экспертизы.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

10 апреля 2017, 13:09
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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