В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила обращения с объектами судебной экспертизы.

В частности, объектами судебной экспертизы являются вещественные доказательства, документы, тело человека, состояние психики человека, трупы, животные, образцы, а также относящиеся к предмету судебной экспертизы сведения (далее - объекты судебной экспертизы), содержащиеся в материалах дела, по которому производится судебная экспертиза.

Образцами являются материальные объекты, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, необходимые для производства судебной экспертизы.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.