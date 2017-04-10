Провести ревизию отремонтированных дорог предложил депутат

Депутат Нуртай Сабильянов в ходе правительственного часа в мажилисе предложил провести ревизию прошедших реконструкцию автодорог на предмет их качества, передает МИА «Казинформ».

Мажилисмен считает, что национальной компании «КазАвтоЖол» необходимо работать с добросовестными компаниями, которые выполняют контрактные обязательства.

«В 2016 году национальная компания «КазАвтоЖол» обратилась в суды с 21 иском, связанными с закупками товаров, работ и услуг. Однако, споры возникают не только по причине недобросовестных подрядчиков, но и в связи с действиями самого «КазАвтоЖола» в ходе проведения закупок. Настало время принять новый закон о закупках, который будет регулировать проведение закупок субъектами квазигосударственного сектора и обеспечит ответственность должностных лиц, прозрачность их деятельности, в том числе АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», - сказал депутат.

По его словам, нередки случаи, когда вскоре после проведения ремонта, реконструкции автодорог происходит их разрушение.

«В связи с этим, видимо, министерству и правоохранительным органам необходимо провести аудит и ревизию по качеству сдающихся в эксплуатацию автодорог с привлечением общественности, независимых экспертов», - заключил Сабильянов.