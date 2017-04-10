В Минюсте рассказали, кому в Казахстане жениться нельзя

В целом, не допускается заключение брака (супружества) в 5 случаях.

Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, каким лицам не допускается заключение брака (супружества) , передает Zakon.kz





1) лицами одного пола;

2) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);

3) близкими родственниками;

4) усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;

5) лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.





Фото: Healthyman.ru







