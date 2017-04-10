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В Минюсте рассказали, кому в Казахстане жениться нельзя

10 апреля 2017, 13:41

В целом, не допускается заключение брака (супружества) в 5 случаях.

Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, каким лицам не допускается заключение брака (супружества), передает Zakon.kz

"В соответствии со ст.11 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518- IV, не допускается заключение брака (супружества) между:
1) лицами одного пола;
2) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);
3) близкими родственниками;
4) усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;
5) лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

Фото: Healthyman.ru



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