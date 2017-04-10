Не смешите мои томагавки, или Судьба тенге в новых политических реалиях
10 апреля 2017, 13:43
Ситуация в экономике постсоветского пространства настолько тяжелая, что даже маленького дуновения холодного ветра хватит для пневмонии.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана в связи с ситуацией в Сирии. Подробностей она не сообщила, но внимательное изучение информационного пространства может помочь выяснить, что это могут быть за меры и как это повлияет на Казахстан.
Изучая сайт конгресса США можно наткнуться на документ H.R.1751 - Counteracting Russian Hostilities Act of 2017 - это билль о новых санкциях продвигаемый конгрессменом Александром Муни. Проект предложений вошел в законодательное собрание еще 28 марта, но о нем ни слова нет не только в проправительственных русскоязычных СМИ — даже в либеральном крыле России о нем молчат. И можно догадаться почему. Предложенные в законопроекте меры против России в существующих реалиях хуже томагавков с ядерными боеголовками.
Итак, акт «О противодействии российской агрессии 2017» считается симметричным ответом на «вмешательство» России в ход президентских выборов в Штатах, «невыполнение» Москвой Минских соглашений по Украине, а также «незаконную аннексию» Крыма, Южной Осетии и Абхазии.
В чем смысл предложения: будут вводиться санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 миллионов долларов. По факту это отрезает рынки России от длинных денег, которые планировалось использовать для развития нефтедобывающей отрасли.
Но и это еще не все: предполагаются карательные меры для тех инвесторов, которые вложат больше миллиона долларов в нефтяную инфраструктуру. Но и даже это не самое страшное, можно было бы обойти запрет через покупку государственных ценных бумаг, но предполагается, что под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России на любую сумму.
Для Москвы, которая все больше начинает жить в долг, это смерти подобно. На фоне низких цен на нефть уже практически исчерпан резервный фонд. По некоторым оценкам, деньги в нем закончатся до конца 2017 года. Невозможность продажи ценных бумаг, используемых для покрытия бюджетного дефицита, при принятии Билля закроет любые возможности заимствования.
Для понимания: в прошлом году практически на 90% инвестиций Минфин РФ привлек на внешнем рынке, а это ни много ни мало 340 миллиардов рублей. Кстати, конгрессмены предложили вводить санкции за нарушение режима не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран, что лишает Россию возможности занимать через страны-посредники, что хоть могло бы быть и дороже, но все же не лишает доступа к рынку капитала.
Понятно, что такой закон вызовет каскадный эффект, вплоть до дефолта по финансовым обязательствам. На руках у иностранцев 1,6 трлн рублей долгов российских эмитентов, если в страну не будут поступать новые доллары, то рассчитываться по обязательствам будет невозможно, так что мы можем увидеть новую, практически смертельную волну оттока капиталов.
Она будет куда выше и серьезнее той, что мы наблюдали в 2015 году, когда был объявлен первый пакет санкций и Россия стала выкатываться из мира цивилизованной биржевой торговли. Тогда ситуацию спасло повышение ключевой ставки, которое позволило зарабатывать сумасшедшие деньги тем, кто оставил свои капиталы в России, более того, их доходы стали еще выше в результате усиления рубля, что фактически привело к чистому carry-trade.
Напомню, что все это время Казахстан вынужденно следует за политикой Москвы в области финансов. Точно также стремительная девальвация была остановлена введением заоблачной ключевой ставки, точно также ввиду политики дедолларизации тенге стал дорожать, несмотря на здравый смысл и экономическую ситуацию в стране. Точно так же сложился carry-trade, когда при явной протекционистской политике государства курс национальной валюты начал двигаться в положительную сторону, создавая высокий уровень доходности для инвесторов, вложившихся в тенге, а высокие процентные ставки, которые гарантировали еще большую доходность, только подстегивали процесс.
В Казахстане, как и в России, доходность от вложения в рублевые активы за год составила свыше 35%. Такие возможности для заработка есть только в криминальном бизнесе. Все достаточно просто.
Поменяв, например, тысячу долларов на тенге при курсе 380 и положив под 12-13% годовых на условный депозит, инвестор имеет на руках около 430 тысяч тенге. Казалось бы, не много, можно стерпеть, но в долларах по текущему курсу это 1371. Таким образом, доходность от вложения в тенге — свыше 35%. Понятно, что, пока доходность держится на таком уровне, инвесторы будут держать деньги в тенге, ну или в рублях в России, но, как только почувствуют запах гари, тут же потребуют натурализовать доходы и выведут в более тихие, пусть и менее доходные гавани. Кстати, именно благодаря такому положению дел банки в Казахстане показали положительную динамику, хотя практически не кредитовали экономику.
Если смотреть на ситуацию с предложенным законом и заявлением официального представителя в ООН, вероятность принятия подобного билля крайне высока.
Жесткие действия в Сирии демонстрируют жесткий характер действующего истеблишмента, который не боится принимать кардинальные решения, меняющие расклад в мире. Запрет на инвестиции, если он будет принят, напрямую коснётся нас. Сотрудничество в рамках содружества будет рассматриваться с особым пристрастием и каждый раз, Казахстан может оказаться под санкциями, а с учетом древесины в головах некоторых чиновников, шансы для этого слишком велики. При этом carry-trade в стране достиг своего апогея. Рынок у нас слаб и имеет инсайдерский характер. Все крупным игрокам позволят выйти из игры раньше, чем сообразит основная масса, обменявшая свои доллары на тенге и наслаждающаяся высокими доходами. С другой стороны, на таких новостях каждое дальнейшее понижение ключевой ставки может привести к массовому бегству из тенге, но уже в условиях дешевого доллара.
Получается, что политика Национального банка, смысл которой — слепо следовать за российским рублем и повторять их манёвры, приведет к схожему финалу, но беда в том, что в России куда больше экономических возможностей, чем у Казахстана.
Если попытаться спрогнозировать последствия принятия новых санкций, то можно говорить только о краткосрочных изменениях. Например, о том, что доллар как минимум откатится к наметившемуся в 2016 максимуму в 83 рубля за доллар, но, по ощущениям, он может и пробить планку и зафиксироваться на куда большей высоте. Последние дни вся российская экономическая элита говорит о слишком сильном рубле, который не позволяет выполнять бюджетные обязательства и склоняется к скорейшему ослаблению до 68-70 рублей за доллар, так что можно предположить, что при совмещении двух вызовов рубль может с легкостью проскочить остановку в 90 и зафиксироваться на уровне 95, а может, и 100 за доллар.
Понятно, что сейчас на самом верху идет торг, и рассматриваемый нами сценарий самый тяжелый, но ситуация в экономике постсоветского пространства настолько тяжелая, что даже маленького дуновения холодного ветра хватит для пневмонии.
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