Не смешите мои томагавки, или Судьба тенге в новых политических реалиях

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана в связи с ситуацией в Сирии. Подробностей она не сообщила, но внимательное изучение информационного пространства может помочь выяснить, что это могут быть за меры и как это повлияет на Казахстан.





Изучая сайт конгресса США можно наткнуться на документ H.R.1751 - Counteracting Russian Hostilities Act of 2017 - это билль о новых санкциях продвигаемый конгрессменом Александром Муни. Проект предложений вошел в законодательное собрание еще 28 марта, но о нем ни слова нет не только в проправительственных русскоязычных СМИ — даже в либеральном крыле России о нем молчат. И можно догадаться почему. Предложенные в законопроекте меры против России в существующих реалиях хуже томагавков с ядерными боеголовками.





Итак, акт «О противодействии российской агрессии 2017» считается симметричным ответом на «вмешательство» России в ход президентских выборов в Штатах, «невыполнение» Москвой Минских соглашений по Украине, а также «незаконную аннексию» Крыма, Южной Осетии и Абхазии.





В чем смысл предложения: будут вводиться санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 миллионов долларов. По факту это отрезает рынки России от длинных денег, которые планировалось использовать для развития нефтедобывающей отрасли.





Но и это еще не все: предполагаются карательные меры для тех инвесторов, которые вложат больше миллиона долларов в нефтяную инфраструктуру. Но и даже это не самое страшное, можно было бы обойти запрет через покупку государственных ценных бумаг, но предполагается, что под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России на любую сумму.





Для Москвы, которая все больше начинает жить в долг, это смерти подобно. На фоне низких цен на нефть уже практически исчерпан резервный фонд. По некоторым оценкам, деньги в нем закончатся до конца 2017 года. Невозможность продажи ценных бумаг, используемых для покрытия бюджетного дефицита, при принятии Билля закроет любые возможности заимствования.





Для понимания: в прошлом году практически на 90% инвестиций Минфин РФ привлек на внешнем рынке, а это ни много ни мало 340 миллиардов рублей. Кстати, конгрессмены предложили вводить санкции за нарушение режима не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран, что лишает Россию возможности занимать через страны-посредники, что хоть могло бы быть и дороже, но все же не лишает доступа к рынку капитала.





Понятно, что такой закон вызовет каскадный эффект, вплоть до дефолта по финансовым обязательствам. На руках у иностранцев 1,6 трлн рублей долгов российских эмитентов, если в страну не будут поступать новые доллары, то рассчитываться по обязательствам будет невозможно, так что мы можем увидеть новую, практически смертельную волну оттока капиталов.





Она будет куда выше и серьезнее той, что мы наблюдали в 2015 году, когда был объявлен первый пакет санкций и Россия стала выкатываться из мира цивилизованной биржевой торговли. Тогда ситуацию спасло повышение ключевой ставки, которое позволило зарабатывать сумасшедшие деньги тем, кто оставил свои капиталы в России, более того, их доходы стали еще выше в результате усиления рубля, что фактически привело к чистому carry-trade.





Напомню, что все это время Казахстан вынужденно следует за политикой Москвы в области финансов. Точно также стремительная девальвация была остановлена введением заоблачной ключевой ставки, точно также ввиду политики дедолларизации тенге стал дорожать, несмотря на здравый смысл и экономическую ситуацию в стране. Точно так же сложился carry-trade, когда при явной протекционистской политике государства курс национальной валюты начал двигаться в положительную сторону, создавая высокий уровень доходности для инвесторов, вложившихся в тенге, а высокие процентные ставки, которые гарантировали еще большую доходность, только подстегивали процесс.





В Казахстане, как и в России, доходность от вложения в рублевые активы за год составила свыше 35%. Такие возможности для заработка есть только в криминальном бизнесе. Все достаточно просто.





Поменяв, например, тысячу долларов на тенге при курсе 380 и положив под 12-13% годовых на условный депозит, инвестор имеет на руках около 430 тысяч тенге. Казалось бы, не много, можно стерпеть, но в долларах по текущему курсу это 1371. Таким образом, доходность от вложения в тенге — свыше 35%. Понятно, что, пока доходность держится на таком уровне, инвесторы будут держать деньги в тенге, ну или в рублях в России, но, как только почувствуют запах гари, тут же потребуют натурализовать доходы и выведут в более тихие, пусть и менее доходные гавани. Кстати, именно благодаря такому положению дел банки в Казахстане показали положительную динамику, хотя практически не кредитовали экономику.





Если смотреть на ситуацию с предложенным законом и заявлением официального представителя в ООН, вероятность принятия подобного билля крайне высока.





Жесткие действия в Сирии демонстрируют жесткий характер действующего истеблишмента, который не боится принимать кардинальные решения, меняющие расклад в мире. Запрет на инвестиции, если он будет принят, напрямую коснётся нас. Сотрудничество в рамках содружества будет рассматриваться с особым пристрастием и каждый раз, Казахстан может оказаться под санкциями, а с учетом древесины в головах некоторых чиновников, шансы для этого слишком велики. При этом carry-trade в стране достиг своего апогея. Рынок у нас слаб и имеет инсайдерский характер. Все крупным игрокам позволят выйти из игры раньше, чем сообразит основная масса, обменявшая свои доллары на тенге и наслаждающаяся высокими доходами. С другой стороны, на таких новостях каждое дальнейшее понижение ключевой ставки может привести к массовому бегству из тенге, но уже в условиях дешевого доллара.





Получается, что политика Национального банка, смысл которой — слепо следовать за российским рублем и повторять их манёвры, приведет к схожему финалу, но беда в том, что в России куда больше экономических возможностей, чем у Казахстана.





Если попытаться спрогнозировать последствия принятия новых санкций, то можно говорить только о краткосрочных изменениях. Например, о том, что доллар как минимум откатится к наметившемуся в 2016 максимуму в 83 рубля за доллар, но, по ощущениям, он может и пробить планку и зафиксироваться на куда большей высоте. Последние дни вся российская экономическая элита говорит о слишком сильном рубле, который не позволяет выполнять бюджетные обязательства и склоняется к скорейшему ослаблению до 68-70 рублей за доллар, так что можно предположить, что при совмещении двух вызовов рубль может с легкостью проскочить остановку в 90 и зафиксироваться на уровне 95, а может, и 100 за доллар.



