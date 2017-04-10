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Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки

10 апреля 2017, 13:46

Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.

Бывший президент США Билл Клинтон навестил своего предшественника на посту главы государства Джорджа Буш-старшего и подарил ему носки, сообщает РИА Новости.

"Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем-старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", — написал Клинтон на своей странице в Twitter и разместил фотографию, на которой он дарит сидящему на инвалидном кресле Бушу-старшему две пары новых носков.

Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.

В середине января Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией, позднее его жена Барбара также попала в больницу с кашлем и симптомами усталости. Бушу сделали процедуры и на время подключили к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также вернулся из больницы домой.

Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, Барбаре — 91.

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