Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
10 апреля 2017, 13:46
Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
Бывший президент США Билл Клинтон навестил своего предшественника на посту главы государства Джорджа Буш-старшего и подарил ему носки, сообщает РИА Новости.
"Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем-старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", — написал Клинтон на своей странице в Twitter и разместил фотографию, на которой он дарит сидящему на инвалидном кресле Бушу-старшему две пары новых носков.
Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
В середине января Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией, позднее его жена Барбара также попала в больницу с кашлем и симптомами усталости. Бушу сделали процедуры и на время подключили к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также вернулся из больницы домой.
Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, Барбаре — 91.
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