Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки

"Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем-старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", — написал Клинтон на своей странице в Twitter и разместил фотографию, на которой он дарит сидящему на инвалидном кресле Бушу-старшему две пары новых носков.

Джордж Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.





В середине января Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией, позднее его жена Барбара также попала в больницу с кашлем и симптомами усталости. Бушу сделали процедуры и на время подключили к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также вернулся из больницы домой.





Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, Барбаре — 91.