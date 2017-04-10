Многодетных матерей в Казахстане не заставят работать

Информация распространяемая в некоторых СМИ и социальной сети Facebook не соответствует действительности.

Информация о том, что с 2018 года многодетных матерей обяжут работать, распространяемая в СМИ опровергли в Министерства труда и социальной защиты населения РК , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Информация о том, что в связи с внедрением с 1 января 2018 года нового формата оказания адресной социальной помощи многодетных матерей обяжут работать, распространяемая в некоторых СМИ и социальной сети Facebook, не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства.





29 октября 2015 года главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения», которым предусматривается введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи (далее - АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня – 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих:

- специальных государственных пособий (далее - СГП) многодетным семьям;

- государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей;

- адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

АСП в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.





Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах за нятости для получения пособия не требуется.





Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.





Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи – добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Человеку не просто предоставляют денежную помощь, ему помогают трудоустроиться, отправляют на различные курсы переподготовки и повышения квалификации.





Таким образом, стимулируется потенциал семьи для выхода из состояния бедности.





С 2014 года новые подходы оказания социальной помощи были апробированы в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, где был внедрен пилотный проект «Өрлеу», предусматривающий оказание обусловленной денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные пилотные проекты дополнительно запущены в 38 районах и городах за счет средств местных бюджетов. Так, в 2015 году в проекте «Өрлеу» приняли участие 20,2 тыс. человек.





В 2016 году в проекте «Өрлеу» приняли участие 38,8 тыс. человек. Реализация проекта способствовала увеличению среднедушевого дохода его участников более чем в 2 раза; вовлечению порядка 90,5% трудоспособных участников в меры содействия занятости; сокращению получателей адресной социальной помощи в пилотных регионах на 24,7%.





Для дальнейшей реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,1 млрд. тенге. В этом году в пилотный проект «Өрлеу» планируется вовлечь порядка 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.