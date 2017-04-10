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Сын Трампа напомнил знаменитостям о желании покинуть США из-за итогов выборов

10 апреля 2017, 13:58

Никто из знаменитостей не сдержал своё обещание.

Дональд Трамп-младший, сын американского президента, напомнил знаменитостям, что они собирались покинуть Соединённые Штаты из-за итогов президентских выборов, сообщает RT.

«Я все еще жду, когда все здешние знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!», — написал Трамп-младший в Twitter.

Таким образом он прокомментировал запись одного из пользователей, в которой говорилось, что «поддерживающие левых французские знаменитости, заявили, что переедут в Канаду, если лидер Национального фронта Марин Ле Пен победит на выборах во Франции».

Как сообщает Washington Examiner, десятки американских знаменитостей заявляли о том, что покинут США в случае победы Трампа на выборах.

Среди тех, кто планировал эмигрировать — певицы Майли Сайрус, Шер, актрисы Эми Шумер, Лина Данэм и многие другие.

Издание подчёркивает, что никто из знаменитостей не сдержал своё обещание.

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