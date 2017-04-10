Внесены изменений в стандарт государственной услуги «Регистрация и выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК»

В частности, изменения затонули часть первую пункта 7: «7. Государственная услуга оказывается на платной основе иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание либо прибывшие из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также этническим казахам независимо от категории выданной им визы. За получением государственной услуги не могут обращаться иностранцы и лица без гражданства перечисленные в статье 7 Закона Республики Казахстан «О миграции населения».» Также изменения коснулись пунктов 9 и 10 которые изложены в следующей редакции: «9. Для получения государственной услуги, услугополучатель предоставляет в органы внутренних дел по месту пребывания, следующие документы: 1) заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственных услуг. Заявление-анкета от услугополучателя не достигшего шестнадцатилетнего возраста или являющем недееспособным, подаётся одним из родителей или законным представителем; 2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства заявителя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней; при совместном обращении копии и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; 3) копия документа подтверждающего законность пребывания в Республике Казахстан; 4) письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики если иное не предусмотрено международными договорами); 5) автобиографию заполненную собственноручно; 6) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей; 7) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и (или) постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства; 8) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 10 до 16 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан; 9) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет; 10) справку о медицинском освидетельствовании иностранца, выданной медицинским учреждением в государстве гражданской принадлежности и (или) постоянного проживания об отсутствии заболеваний, в соответствии перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан, утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7274); 11) одну фотографию размером 35х45 мм; 12) документ об отсутствии или прекращении гражданства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лиц без гражданства). Срок действия документов, указанных в подпунктах 4), 6) 7), 9),10),12) настоящего пункта не более 180 календарных дней. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык. Подлинность подписи переводчика нотариально удостоверяются. Документы, указанные в подпунктах 4), 7) настоящего пункта, легализуются в соответствии Правилами консульской легализации, утвержденными приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан от 21 ноября 2000 года № 264 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1350). Услугополучатель, до шестнадцатилетнего возраста, прибывший на территорию Республики Казахстан отдельно от родителей либо в случае, если оба родителя являются гражданами Республики Казахстан, представляет документы указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) 8), 9), 10), 11) настоящего пункта. Услугополучатель, имеющий постоянную регистрацию на территории Республики Казахстан, оформивший выход из гражданства Республики Казахстан либо утративший гражданство Республики Казахстан, представляет, документы указанные в подпунктах 1), 2), 5), 10), 11), 12) настоящего пункта. Услугополучатель проживающий на территории Республики Казахстан имеющие паспорта образца 1974 года, либо проживающие без документов, удостоверяющих личность, принадлежность которых к гражданству Республики Казахстан, либо к гражданству какого-либо государства не установлена органами внутренних дел, дополнительно представляют документ, подтверждающий проживания либо регистрацию на территории Республики Казахстан. Документ, подтверждающий проживание либо регистрацию в Республике Казахстан (трудовую книжку, домовую книгу, адресную справку, свидетельство о рождении, браке, аттестаты или дипломы об образовании). После принятия документов услугополучателю выдается талон о принятии документов на выдачу разрешения на постоянное проживание по форме, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги с указанием даты выдачи.»; «10. Основания для отказа в оказании государственной услуги предусмотрены статьей 19-1 Закона РК «О государственных услугах», а также: 1) незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются; 2) освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до осуждения было за пределами Республики Казахстан; 3) совершившим преступления против человечества; 4) не предоставивших подтверждения своей платежеспособности согласно Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей; 5) неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в Республике Казахстан; 6) разжигающим межнациональную и религиозную вражду; 7) действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя; 8) выступающим против суверенитета и независимости Республики Казахстан, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории; 9) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление; 10) при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности; 11) представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в Республике Казахстан или без уважительной причины не представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; 12) выдворенным в течение пяти лет из Республики Казахстан к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан; 13) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики Казахстан и других лиц; 14) получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории Республики Казахстан менее ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание; 15) заключившим брак с гражданами Республики Казахстан, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда; 16) имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в Республику Казахстан. 17) привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства Республики Казахстан; 18) создающим угрозу интересам национальной безопасности; 19) вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.» Изменения были также внесены в пункт 10, стандарта государственной услуги «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.