В МИР РК обеспокоены участившимися аварийными посадками самолетов Air Astana

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек совместно с Главной транспортной прокуратурой проводят разбирательства по фактам участившихся аварийных посадок самолетов Air Astana. Об этом в кулуарах правительственного часа в мажилисе сообщил Касымбек , передает , передает Today.kz





"Действительно, за март четыре ситуации было. В целом, если брать годовую статистику по Air Astana, достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности. Последний месяц он действительно какой-то аномальный был, поэтому совместно с транспортной прокуратурой мы разбирательство проводим", - сказал Женис Касымбек.





8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования. Как сообщалось ранее





5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия . Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя.





22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. Сегодня, 10 апреля, с амолет Air Astana, вылетевший утром из Алматы в Дубаи, вернулся обратно также по теxнической причине.



