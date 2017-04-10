В МИР РК обеспокоены участившимися аварийными посадками самолетов Air Astana
10 апреля 2017, 14:02
Глава ведомства Женис Касымбек назвал эти случаи аномальными.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек совместно с Главной транспортной прокуратурой проводят разбирательства по фактам участившихся аварийных посадок самолетов Air Astana. Об этом в кулуарах правительственного часа в мажилисе сообщил Касымбек, передает Today.kz.
"Действительно, за март четыре ситуации было. В целом, если брать годовую статистику по Air Astana, достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности. Последний месяц он действительно какой-то аномальный был, поэтому совместно с транспортной прокуратурой мы разбирательство проводим", - сказал Женис Касымбек.
Как сообщалось ранее, 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования.
5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя.
22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. Сегодня, 10 апреля, самолет Air Astana, вылетевший утром из Алматы в Дубаи, вернулся обратно также по теxнической причине.
Фото: yandex.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852919-fdb7a49da0c4efbdfa35f883f69d2b41
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...