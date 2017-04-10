Способы отлова бродячих собак в Алматы прокуратура признала негуманными

Во время проверки установлен ряд нарушений в питомнике для животных, которые требуют незамедлительного решения.

В Алматы специализированная природоохранная прокуратура в связи с многочисленными обращениями жителей города проводит проверку работы местных исполнительных органов по решению вопроса с бродячими животными, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горпрокуратуры.





Как отмечается, во время проверки установлен ряд нарушений, которые требуют незамедлительного решения и изменения подхода к решению данной проблемы. Так, в связи с вступлением нового Ветеринарного Кодекса, отлов бродячих животных производится только местными исполнительными органами, для чего в городе Алматы в 2012 году было создано коммунальное предприятие «Центр ветеринарии», которым за последние три года отловлено около 60 тысяч бродячих животных.





« Как показала проверка, мягко говоря, не все в деятельности данного предприятия соответствует установленным общемировым требованиям по гуманному обращению с животными, - говорится в сообщении прокуратуры. - К примеру, арендуемый «Центром ветеринарии» питомник для бродячих животных не соответствует установленным нормам по содержанию животных, клетки питомника не рассчитаны на содержание крупных пород собак, количество клеток также не рассчитано на количество отлавливаемых собак, из-за чего в одной клетке содержатся по 5-7 собак, да и сам питомник, как вы видите на фотографиях, далек от нашего с вами понимания цивилизованного содержания животных».





Также проверкой установлены факты негуманных способов отлова бродячих животных, с использованием сотрудниками предприятия самодельных самозятягивающихся петель из проволоки, толщиной 1.5 миллиметра, что противоречит общемировым требованиям по гуманному отлову животных, согласно которых, при использовании петли ее толщина должна быть не менее 6 миллиметров.





Кроме того, у сотрудников вызвала много вопросов и политика финансирования отлова бродячих животных, по которой на отлов и утилизацию одного животного выделяется 6816 тенге, в данную сумму включено все содержание предприятия (зарплата, налоги, ГСМ, корм, усыпление и т.д.).





« Тогда как на реальный отлов, содержание и усыпление одного животного уходит не более 542 тенге, а все остальное это содержание предприятия и данная статья расходов должна проходить именно на содержание «Центра ветеринарии», без привязки к бродячим животным », - отметили в надзорном органе.





Также «Центру ветеринарии» было указано на организацию работы сайта предприятия по предоставлению информации об отловленных животных, как того требуют п. 12 «Правил по отлову и утилизации бродячих животных».





« Думаем, что это не все вопросы, которые возникают при решении проблемы с бродячими животными в нашем городе, в связи с чем просим жителей города внести свои предложения по данной теме, по итогам обсуждения прокуратурой будет внесен акт реагирования с указанием о принятии реальных мер, в том числе и предложенных вами» , - указывается в информации .





По данным прокуратуры, только в 2016 году в Алматы от укусов бродячих животных пострадали более трех тысяч человек.



