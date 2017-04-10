Финансирование микрокредитования по Программе продуктивной занятости в полном объеме начнется в мае

Об этом доложил на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В рамках программы микрокредиты будут предоставляться до 8 тыс. МРП (18 млн. тенге) со сроком до 7 лет с конечной ставкой вознаграждения не более 6%. В городах микрокредиты будут выдаваться через АО «ФРП «Даму». На микрокредитование предпринимательской деятельности ежегодно в городах предусматривается 10 млрд. тенге.

Гарантирование будет предоставляться до 50% от стоимости микрокредитов для действующих предпринимателей и до 80% для начинающих предпринимателей.

Как отметил министр, гарантом от государства в городах выступит АО «ФРП «Даму». На гарантирование микрокредитов в городах предусмотрено 1,2 млрд. тенге.

«На сегодня соответствующие лимиты по средствам из местного бюджета в установленном порядке определены местными исполнительными органами. По средствам, финансируемым из республиканского бюджета, решением Правительства РК от 31 марта 2017 года соответствующие условия бюджетного кредитования определены, до конца апреля текущего года средства поступят местным исполнительным органам», - сказал Т. Сулейменов.

Соответствующие правила, регламентирующие порядок микрокредитования и гарантирования, приняты ведомственным приказом Министерства в январе 2017 года и в установленном порядке зарегистрированы в Министерстве юстиции РК.

Начинающим сельским предпринимателям представится возможность пройти адаптированный курс подготовки основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес».

Для пропаганды программы акиматами совместно с АО «ФРП «Даму» в Центрах обслуживания предпринимателей и Центрах поддержки предпринимательства по всех районных центрах страны проведены целевые консультации с начинающими предпринимателями, организованы семинары-совещания, информационные и справочные материалы размещены в республиканских и региональных средствах массовой информации.

Напомним, сегодня на заседании Правительства обсужден вопрос о ходе реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.