Когда Алматы хотят превратить в Лондон...

Когда очень хочется в Лондон, но денег нет...

В Алматы группа неизвестных людей изменили все таблички на въездах и выездах из города с "Алматы" на "London". Фото табличек появились в соцсетях , передает , передает Zakon.kz





"Как вам табличка при въезде в Алматы? Или может тут намёк на старый Лондон? Грязный, неопрятный и с соответствующими тому времени жителями", - пишут на паблике zhest_kz





Комментаторы полагают, что в городе снимали клип или love story, а потом убрать табличку забыли. " А может быть это намёк акиму, он же хочет из Алматы сделать Лондон", - иронизируют пользователи.



























