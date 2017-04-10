Когда Алматы хотят превратить в Лондон...
10 апреля 2017, 14:20
Когда очень хочется в Лондон, но денег нет...
В Алматы группа неизвестных людей изменили все таблички на въездах и выездах из города с "Алматы" на "London". Фото табличек появились в соцсетях, передает Zakon.kz
"Как вам табличка при въезде в Алматы? Или может тут намёк на старый Лондон? Грязный, неопрятный и с соответствующими тому времени жителями", - пишут на паблике zhest_kz
Комментаторы полагают, что в городе снимали клип или love story, а потом убрать табличку забыли. " А может быть это намёк акиму, он же хочет из Алматы сделать Лондон", - иронизируют пользователи.
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