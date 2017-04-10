Один пострадавший при теракте в Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии
10 апреля 2017, 14:21
По словам вице-губернатора Петербурга, всего в стационарах города остаются более 50 раненых.
Более 50 пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга остаются в стационарах города, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом. Об этом сообщила в социальной сети Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, сообщает ТАСС.
"По состоянию на 07:00 мск 10 апреля в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом - четверо, средней тяжести - восемь, удовлетворительно - 40", - говорится в сообщении.
Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.
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Фото: Росбалт
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