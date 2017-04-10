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Министр энергетики: Казахстан выполнит обязательства перед ОПЕК по снижению добычи нефти

10 апреля 2017, 14:25

Обязательства взяты на полгода.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заверил, что Казахстан выполнит взятые в январе обязательства перед Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти.

Об этом он заявил в кулуарах заседания Правительства, передаёт МИА "Казинформ".

«Обязательства Казахстана взяты на полгода, они говорят о том, что мы должны (сократить) от 1,7 млн на 20 тыс баррелей (в сутки) - в целом по итогам шести месяцев. Методологии нет, сколько обязательно нужно в январе выдержать, или в феврале, или в марте - речь идет о том, что в среднем за 6 месяцев (...) Мы предполагаем, что мы его выдержим», - сказал министр.

Напомним, Казахстан обещал ОПЕК снизить добычу сырья в первой половине текущего года на 20 тысяч баррелей в сутки от уровня 1,7 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в ноябре 2016 года.

Фото: forbes.kz

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