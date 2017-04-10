Около 100 личных подворий вошли в составы сельских потребительских кооперативов в Павлодарской области

Аким Павлодарской области посетил Успенский район с рабочей поездкой и ознакомился с работой местных СПК, передает pavlodarnews.kz





Сельский потребительский кооператив «Акжол Агро», в который вошли 37 дворов, заработал на базе фермерского хозяйства «Мамытов», где открыли пункт заготовки молока. Сейчас поголовье скота СПК составляет 250 голов, однако в планах увеличить его до 400. До конца года члены кооператива планируют довести суточный надой до 3,5 тонн.





- Наша основная цель – объединение усилий для увеличения производственных мощностей и реализация молока, - отметил председатель кооператива «Акжол Агро» Естай Чибутов.





– Мы хотим, чтобы каждое подворье могло продавать свое молоко и получать от этого стабильный доход. Поэтому поддержка в получении целевых кредитов в данном случае очень важна. Один из членов нашего СПК уже получил заем по программе «Ырыс» на приобретение крупного рогатого скота молочного направления, девять человек будут профинансированы в ближайшее время.













Еще в один кооператив – «Конырозекский» - вошло 55 личных подворий. Здесь 6 членов СПК уже получили кредиты почти на 16 миллионов и приобрели 84 головы скота. Кроме того, Булат Бакауов посетил завод ТОО «Галицкое» по производству подсолнечного масла. Сегодня на предприятии, где трудится восемь человек, ежедневно выпускают около 4,8 тонн масла. Стоимость проекта составила 120 миллионов тенге.





Адиль Аскеров





Фото: Валерия Бугаева







