В Нью-Йорке ищут пропавшего кыргызстанца

Азиз Чиркеев вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой.

В Посольство Кыргызстана в США обратились представители кыргызской диаспоры Нью-Йорка по поводу исчезновения 20-летнего гражданина КР Азиза Чиркеева, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу МИД КР.





По их данным, Азиз Чиркеев вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен и местонахождение неизвестно.





Посольство держит связь с родственниками, представителями диаспоры и правоохранительными органами Нью-Йорка.





Информацию о пропаже кыргызстанца опубликовали в ряде местных СМИ, в социальных сетях.



