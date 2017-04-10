В Нью-Йорке ищут пропавшего кыргызстанца
10 апреля 2017, 14:26
Азиз Чиркеев вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой.
В Посольство Кыргызстана в США обратились представители кыргызской диаспоры Нью-Йорка по поводу исчезновения 20-летнего гражданина КР Азиза Чиркеева, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу МИД КР.
По их данным, Азиз Чиркеев вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен и местонахождение неизвестно.
Посольство держит связь с родственниками, представителями диаспоры и правоохранительными органами Нью-Йорка.
Информацию о пропаже кыргызстанца опубликовали в ряде местных СМИ, в социальных сетях.
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