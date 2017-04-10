С начала года 80 тысяч человек стали участниками Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

Об этом на очередном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева доложила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

С 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая предусматривает массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий для массового предпринимательства через кредитование, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

«По состоянию на 5 апреля участниками программы стали 80 тыс. человек, из них безработными являются 75 тыс. (94%), самостоятельно занятыми - 5 тыс. (6%). В рамках реализации программы уже трудоустроены более 48 тыс. граждан. Еще 31 тыс. человек трудоустроены через центры занятости на свободные вакансии работодателей», - сказала Т. Дуйсенова.

В этом году планируется охватить техническим и профессиональным образованием более 21 тыс. молодых казахстанцев. При этом государство будет оплачивать их обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также обеспечивать одноразовым горячим питанием. Обучение будет проводиться по таким специальностям, как электрогазосварщик, повар, слесарь по ремонту, электромонтер, ветеринар, бухгалтер, электрик, монтажник, швея и др. Кроме этого, с 1 апреля т.г. на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен», учебных центров предприятий на краткосрочных курсах уже обучается 650 человек.

Как отметила министр, в 5-ти регионах в пилотном режиме будет апробировано краткосрочное профессиональное обучение через мобильные учебные центры. В целом, таким обучением планируется охватить 26 тыс. казахстанцев. На реализацию первого направления программы выделено 11,6 млрд. тенге.

Кредиты для участников программы в городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах - Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (18 млн. тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы - до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. Кроме того, в целях расширения доступности кредитов сокращено количество документов, предоставляемых для их получения физическими лицами с 30 до 14, а юридическими лицами - до 9 документов.

На реализацию второго направления программы в текущем году предусмотрено 38,5 млрд. тенге. В этом году планируется выдать 5,8 тыс. микрокредитов и обучить основам предпринимательства 15 тыс. человек.

По словам Т.Дуйсеновой, в рамках третьего направления запланировано трудоустройство на социальные рабочие места 11,3 тыс. человек, на молодежную практику - 12,7 тыс. выпускников, на общественные работы - 76,2 тыс. человек. Предусмотрена выплата субсидий на переезд 2,8 тыс. человек. На реализацию третьего направления программы выделено 9 млрд. тенге.

С начала года на социальные рабочие места трудоустроено 12,4 тыс. человек, более 28,1 тыс. казахстанцев направлено на общественные работы, 7,6 тыс. молодых специалистов участвуют в молодежной практике.

«В целом, на реализацию программы в 2017 году предусмотрено 85,3 млрд. тенге», - заключила Т. Дуйсенова.