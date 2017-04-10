Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказал Гонтарева на брифинге в понедельник, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.





Глава Нацбанка также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.