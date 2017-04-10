Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке
10 апреля 2017, 14:36
Глава Нацбанка также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая, сообщает РИА Новости.
"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказал Гонтарева на брифинге в понедельник, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.
Глава Нацбанка также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.
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