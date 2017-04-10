Около 200 тысяч доз героина изъяли у женщины в Алматы
10 апреля 2017, 14:43
Более 3,7 кг изъяли у наркоторговки.
В Ауэзовском районе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием метода «контролируемый закуп» сотрудники МВД РК задержали женщину, у которой был изъят героин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы.
Согласно заключению эксперта, вес изъятого наркотического средства составил более 3,7 кг, что является особо крупным размером.
"Постановлением суда Ауэзовского района в отношении гр.Ш. санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Следует отметить, что с начала 2017 года это одна из крупных партий наркотических средств, изъятых из незаконного оборота по Алматы. Благодаря успешным действиям правоохранительных органов до наркопотребителей не дошло 185 000 доз героина", - сообщили в ведомстве.
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