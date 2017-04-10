Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram
10 апреля 2017, 14:43
Девушка зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в Instagram.
Жительница австралийского города Голд-Кост зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
На страницу 28-летней Росанны Аркл (Rosanna Arkle) подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Она выросла в Новой Зеландии, но восемь лет назад переехала в Австралию и приняла участие в съемках реалити-шоу. Став популярной благодаря телепрограмме, модель начала вести страницу в соцсети.
Отмечается, что Аркл стали поступать предложения о рекламе в соцсети и женщина начала зарабатывать в интернете. Она приобрела дом в Австралии, а публикации фотографий и общение с подписчиками стали ее основной работой и источником дохода.
В январе сообщалось, что владелицы популярных аккаунтов в фотосервисе Instagram пожаловались на ряд сайтов, создатели которых обвиняли их в проституции и оказании эскорт-услуг.
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