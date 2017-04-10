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Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram

10 апреля 2017, 14:43

Девушка зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в Instagram.

Жительница австралийского города Голд-Кост зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

На страницу 28-летней Росанны Аркл (Rosanna Arkle) подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Она выросла в Новой Зеландии, но восемь лет назад переехала в Австралию и приняла участие в съемках реалити-шоу. Став популярной благодаря телепрограмме, модель начала вести страницу в соцсети.

Отмечается, что Аркл стали поступать предложения о рекламе в соцсети и женщина начала зарабатывать в интернете. Она приобрела дом в Австралии, а публикации фотографий и общение с подписчиками стали ее основной работой и источником дохода.

В январе сообщалось, что владелицы популярных аккаунтов в фотосервисе Instagram пожаловались на ряд сайтов, создатели которых обвиняли их в проституции и оказании эскорт-услуг.

My 'Go To' after every work out 💪🏽💞 #IsoPept by @ehplabs 👅🍪Cookies & Cream is my favourite flavour ...

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Апр 6 2017 в 5:15 PDT

If you can find a path with no obstacles, it probably won't lead you anywhere ...💭🕌

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Апр 5 2017 в 5:28 PDT

Surfs Up 🤙🏽 🌊 #Billabong #Australia #Surf

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Апр 4 2017 в 3:01 PDT

💦 Is it possible that colour only exists in the eye of the beholder?

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Апр 1 2017 в 3:25 PDT

Loving @BrighterWhite's teeth whitening kit! Amazing results with 0 teeth sensitivity! 🌟🙌🏽 #BrighterWhite

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Мар 23 2017 в 4:08 PDT

Waiting for my massage like.. 💦 📷 @angelrileyphotography 👙@summeraddictionswim 🌴 @sal_secret_spot

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Мар 12 2017 в 4:29 PDT


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