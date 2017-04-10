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Новости за сегодня

В МИР РК обеспокоены участившимися аварийными посадками самолетов Air Astana

 

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек совместно с Главной транспортной прокуратурой проводят разбирательства по фактам участившихся аварийных посадок самолетов Air Astana. Об этом в кулуарах правительственного часа в мажилисе сообщил Касымбек, передает Today.kz.

«Действительно, за март четыре ситуации было. В целом, если брать годовую статистику по Air Astana, достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности. Последний месяц он действительно какой-то аномальный был, поэтому совместно с транспортной прокуратурой мы разбирательство проводим», - сказал Женис Касымбек.

Как сообщалось ранее, 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования.

5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя.

22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. Сегодня, 10 апреля, самолет Air Astana, вылетевший утром из Алматы в Дубаи, вернулся обратно также по теxнической причине.

 

10 апреля 2017, 14:49
Источник, интернет-ресурс: Today.kz

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