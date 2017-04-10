Пьяную кыргызстанку двое неизвестных изнасиловали и ограбили в Москве

В центре Москвы двое неизвестных изнасиловали и ограбили девушку. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил источник в правоохранительных органах.





По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация об уличном грабеже в Причальном проезде. На место прибыли сотрудники МВД, которые выяснили, что накануне ночью 22-летняя кыргызстанка в районе Белорусского вокзала познакомилась с двумя мужчинами азиатской национальности, выпила с ними, а затем все вместе отправились гулять, пока не зашли в подвал жилого дома в Причальном проезде, где продолжили распивать спиртное.





«После застолья мужчины, угрожая физической расправой, изнасиловали ее и отобрали у нее мобильный телефон. После этого незнакомцы вместе с заявительницей вышли из подвала и скрылись, а потерпевшая обратилась к прохожим, чтобы те вызвали полицию», — пояснил источник.





Он добавил, что точные приметы злоумышленников девушка не запомнила, поскольку находилась в сильном алкогольном опьянении. По факту подачи заявления проводится проверка.



