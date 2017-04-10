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Куда хотят переселиться более 2 тысяч южноказахстанцев, рассказала министр труда

10 апреля 2017, 14:58

На текущий год квота внутренних переселенцев, включая оралманов, установлена в количестве 2,7 тысячи человек.

Более 600 семей из Южно-Казахстанской области хотят переселиться в северные и центральные регионы. Об этом на заседании правительства рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает МИА «Казинформ».

По её словам, уже подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве между ЮКО и четырьмя регионами выбытия. Среди регионов прибытия: Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В ближайшие полтора месяца планируется провести такую же работу в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях.

Министр отметила, что 672 семьи из ЮКО, а это более 2 тысяч человек - изъявили желание на добровольное переселение в северные и центральные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места.

На текущий год квота внутренних переселенцев, включая оралманов, установлена в количестве 2,7 тысячи человек. Запланировано проведение межрегиональных ярмарок вакансий с участием работодателей регионов прибытия.

Фото: inform.kz

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