Фармацевтические заводы РК стремительно увеличивают свои мощности

В целях поддержки фармацевтических отечественных производств ТОО «СК-Фармация» заключает долгосрочные договора для реализации инвестиционных проектов.

Ежегодно ход реализации инвестиционных проектов оценивается комиссией, в состав которой входят представители общественности и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В ходе текущей инспекции, начатой 5 апреля т.г. планируется посетить 12 инвестиционных проектов фармацевтических производств, в т.ч. АО «Химфарм», АО «Нобел АФФ», ТОО «КазДиаТест», ТОО «КФК Медсервис Плюс», ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», ТОО «КелунКазфарм», ТОО «ПФК Элеас», ТОО «MaraiE7 Group» и др.

Казахстанские производственные площадки лекарственных препаратов соответствуют стандарту GMP, модернизированы производственные мощности, внедрены передовые технологии, значительно расширилась номенклатура выпускаемых препаратов.

Мало кто знает, что отечественными фармацевтическими заводами выпускается более 800 наименований лекарственных средств. Примером может служить АО «Нобел АФФ» - первый и единственный казахстанский производитель, который осуществляет контрактное производство в полном цикле в рамках сотрудничества с транснациональной фармацевтической компанией Abbott Products Operations AG.

Советник Генерального директора АО «Нобел АФФ» Светлана Киль презентовала комиссии деятельность фабрики: «С 2002 года по настоящее время произведено инвестиций порядка 65 млн. долларов США.

В результате произведенных инвестиций установлено новое производственное оборудование с уровнем мирового класса автоматизации и интеграции производственных процессов, компания занимает второе место по объему рынка среди казахстанских производителей, на предприятии которого трудятся около 400 человек.

Производственные мощности компании представлены 5 производственными площадками, в том числе по выпуску твердых, мягких и жидких лекарственных форм Производство лекарственных средств в 2016 году составило 6 766 505 упаковок, по сравнению с 2015 году рост производства - 53,7 %.

Все стадии производственного процесса проходят автоматическое тестирование, качество конечного продукта контролируется в лаборатории компании, оснащенной современным аналитическим оборудованием».

Юлия Якупбаева, заместитель Председателя Правления отметила: «Мы сегодня смотрим новую площадку завода АО «Нобел АФФ», которая еще не запущена, но уже установлено практически полностью все производственное оборудование, отвечающее передовым технологиям. Практика заключения долгосрочных договоров в системе здравоохранения начала приносить положительные результаты по выполнению программ импортозамещения.

Многое сделано благодаря совместным усилиям государства, Единого дистрибьютора и Национальной палаты предпринимателей: в системе единой дистрибуции сегодня действует 32 долгосрочных договора с 19 отечественными производителями на поставку 1052 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Впереди еще предстоит большая работа по расширению перечня выпускаемой номенклатуры и планирования локализаций производства».

Зиятхан Гасанов директор производственной площадки ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» презентовав интегрированную из двух фармацевтических компаний «Абди Ибрахим» Турция и ТОО «СП Глобал Фарм» Казахстан» производственную площадку, на которой один производственный блок занимает 3 000 м2, а современный склад1 500 м2 отметил: «Предприятие было создано в рамках политики импортозамещения в Республики Казахстан в сентябре 2000 года. Инвестиции составили порядка 32 миллионов долларов США, и планируется еще порядка 30 миллионов долларов США. Запущены цеха по производству таблеток и капсул. И если первые партии лекарственных препаратов завода в апреле 2002 года составляли 4 препарата, то сегодня портфель продукции увеличился и составляет более 100 наименований лекарственных средств, это препараты: сахароснижающие, противотуберкулезные, антибактериальные, для лечения заболеваний ЖКТ и другие. Компания успешно осуществляет экспортные поставки лекарственных средств в Узбекистан, Азербайджан, Грузию. На производственном участке работают порядка 100 человек и на других участках предприятия порядка 200 человек».

Работа по инспекции фармацевтических производств продолжается дальше в соответствии с графиком, будут посещены еще предприятия ТОО «Нур-Май Фармация», ТОО «Султан», ТОО «Павлодарский фармацевтический завод», ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».