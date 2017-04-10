Голливудский актер Хаммер рассказал о русских корнях и пошутил по поводу гражданства РФ

Американский актер с русскими корнями Арми Хаммер, который 10 апреля представит в Москве новый фильм "Перестрелка", заявил журналистами, что хотел бы поработать с Тимуром Бекмамбетовым. Актер также рассказал о своих русских корнях и отшутился в ответ на вопрос о российском гражданстве, сообщает ТАСС





30-летний актер известен по фильмам "Социальная сеть" и "Одинокий рейнджер". Его прабабушкой по отцовской линии была русская актриса и певица Ольга Вадина.

У актера спросили, с кем из российских актеров или режиссеров он хотел бы сотрудничать.





"Я почти поработал с Тимуром Бекмамбетовым, он очень интересный персонаж, хотелось бы с ним все-таки сделать общий проект", - отметил Хаммер.





"Конечно, а у вас есть с собой? Я возьму, у меня даже есть моя фотография, могу вам сразу дать", - пошутил артист в ответ на вопрос, не хотел бы он по примеру других голливудских звезд получить российский паспорт.





"Наша семья приехала из Советского Союза, я сам не раз бывал в России, - подтвердил Хаммер. - Мое русское происхождение очень помогло мне получить роль в фильме Гая Риччи "Агенты А.Н.К.Л" (The Man from U.N.C.L.E., 2015). В картине он сыграл роль агента КГБ Ильи Курякина.





На вопрос, почему Хаммер, который родился в состоятельной семье, не пошел в бизнес, актер ответил: "Если вы задали этот вопрос лет 8-10 назад моей семье, они бы сказали, что просто я сумасшедший, - с улыбкой заметил актер. - Но я нашел то, что люблю, нашел свою страсть в очень юном возрасте, мне никогда не казалось это работой, а заниматься бизнесом я не хочу".





Актеру задали вопрос, как ему удается играть в кино не только положительных героев. "Я очень люблю актерскую профессию, - признался Хаммер. - В начале карьеры я сыграл прекрасного принца в фильме "Белоснежка: Месть гномов", но каждый день, когда я ходил на работу, складывалось ощущение, что мне и делать ничего не надо, просто быть красавчиком, а я же хочу играть".





Сегодня вечером актер посетит закрытую премьеру фильма "Перестрелка" в кинотеатре "Москва". В российском прокате картина режиссера Бена Уитли появится 27 апреля. Главные роли в картине исполняют Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли и другие.





Действие криминальной комедии, спродюсированнной Мартином Скорсезе, разворачивается в Бостоне в 1978 году. "Время сейчас темное и смутное, в мире происходит бардак, в нашем фильме тоже много насилия, но в картине насилие подано так, что все это вызывает только смех", - пояснил Хаммер.



