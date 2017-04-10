За счет внедрения рацпредложений в ҚТЖ в 2016 году повысилась эффективность производственных процессов

В первом же квартале 2017 года от железнодорожников поступило около 300 рацпредложений с ожидаемым экономическим эффектом около 40 млн. тенге.

1343 рационализаторских предложений, поданных в 2016 году и направленных на повышение эффективности производственных процессов, дали экономический эффект на сумму около 100 млн.тенге, передает zakon.kz





В первом же квартале 2017 года от железнодорожников поступило около 300 рацпредложений с ожидаемым экономическим эффектом около 40 млн. тенге.





Успешно внедряются новые подходы и методы в производственный процесс в Кушмурунской и Жамбылской дистанциях сигнализации и связи, Семейском отделении магистральной сети, Актюбинской дистанции электроснабжения и других филиалах Компании. Местные рационализаторы в основном вносят предложения по усовершенствованию технологических процессов, экономии топливно-энергетических ресурсов и надежности устройств.





Так, в Мангыстауской дистанции пути предложили фиксатор для предовращения смещения вагонной тележки при работе с гидроустановкой ХЕШ, позволяющий обеспечивать безопасность при производстве работ. По словам работников дистанции пути Р.Карабалина и А.Бухарбаева, данное приспособление надежно фиксирует колеса от смещения при поднятии вагона и экономит время на установку.





С 2010 года АО «НК «КТЖ» принимает участие в ежегодном республиканском конкурсе «Национальный конкурс инноваций». В прошлом году на конкурсе в номинации «Лучшее техническое решение» от Компании презентовано 20 рационализаторских предложений, одно из них заняло второе место.

Рационализаторская деятельность на железнодорожном транспорте действенным рычагом повышения производительности труда, экономии материальных ресурсов, создания комфортных и безопасных условий труда.



