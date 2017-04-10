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В ФРГ задержали 5-летнего мальчика, ехавшего на игрушечном тракторе на заправку

10 апреля 2017, 15:38

После необходимого осмотра машины и ребёнка офицеры отвезли мальчика к родителям — местным фермерам, которые даже не заметили пропажи ребёнка.

Курьёзный случай произошёл в немецкой Баварии. Маленького тракториста, собравшегося заправиться, обнаружили полицейские, сообщает Life.ru.

Полиция города Ингольштадт увидела необычное зрелище на сельской дороге — маленький мальчик ехал вдоль обочины на игрушечном тракторе. Удивлённые полицейские остановились и поинтересовались у юного тракториста, куда он направляется. На что мальчик незамедлительно ответил: "На заправку. Топливо вот-вот кончится". Об этом сообщает The Sun.

После необходимого осмотра машины и ребёнка офицеры отвезли мальчика к родителям — местным фермерам, которые даже не заметили пропажи ребёнка. Оказалось, беглец вылез через окно. До этого юный тракторист за пределы фермы не выезжал. Эту забавную историю стражи порядка рассказали в "Фейсбуке" на официальной странице баварской полиции.

Фото: Polizei Oberbayern Nord/Полиция Баварии

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