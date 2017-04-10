В ФРГ задержали 5-летнего мальчика, ехавшего на игрушечном тракторе на заправку
10 апреля 2017, 15:38
После необходимого осмотра машины и ребёнка офицеры отвезли мальчика к родителям — местным фермерам, которые даже не заметили пропажи ребёнка.
Курьёзный случай произошёл в немецкой Баварии. Маленького тракториста, собравшегося заправиться, обнаружили полицейские, сообщает Life.ru.
Полиция города Ингольштадт увидела необычное зрелище на сельской дороге — маленький мальчик ехал вдоль обочины на игрушечном тракторе. Удивлённые полицейские остановились и поинтересовались у юного тракториста, куда он направляется. На что мальчик незамедлительно ответил: "На заправку. Топливо вот-вот кончится". Об этом сообщает The Sun.
После необходимого осмотра машины и ребёнка офицеры отвезли мальчика к родителям — местным фермерам, которые даже не заметили пропажи ребёнка. Оказалось, беглец вылез через окно. До этого юный тракторист за пределы фермы не выезжал. Эту забавную историю стражи порядка рассказали в "Фейсбуке" на официальной странице баварской полиции.
Фото: Polizei Oberbayern Nord/Полиция Баварии
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852945-a937c8c55cea6629515534d0d359c27a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...