 
Ясно
14°

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 35%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.50

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

313.50

АСТАНА

Покупка

312.00

Продажа

313.00

Подробнее
333.00

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.00

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Около 200 тысяч доз героина изъяли у женщины в Алматы

 

В Ауэзовском районе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием метода «контролируемый закуп» сотрудники МВД РК задержали женщину, у которой был изъят героин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы.

Согласно заключению эксперта, вес изъятого наркотического средства составил более 3,7 кг, что является особо крупным размером.

«Постановлением суда Ауэзовского района в отношении гр.Ш. санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Следует отметить, что с начала 2017 года это одна из крупных партий наркотических средств, изъятых из незаконного оборота по Алматы. Благодаря успешным действиям правоохранительных органов до наркопотребителей не дошло 185 000 доз героина», - сообщили в ведомстве.

 

10 апреля 2017, 15:43
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код