Около 200 тысяч доз героина изъяли у женщины в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием метода «контролируемый закуп» сотрудники МВД РК задержали женщину, у которой был изъят героин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы.

Согласно заключению эксперта, вес изъятого наркотического средства составил более 3,7 кг, что является особо крупным размером.

«Постановлением суда Ауэзовского района в отношении гр.Ш. санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Следует отметить, что с начала 2017 года это одна из крупных партий наркотических средств, изъятых из незаконного оборота по Алматы. Благодаря успешным действиям правоохранительных органов до наркопотребителей не дошло 185 000 доз героина», - сообщили в ведомстве.