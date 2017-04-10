В Таиланде военный наругал туристку из-за запаха носков





Девушка, предположительно из Франции, разулась и закинула свои ноги на спинку впереди стоящего кресла, продемонстрировав всем пассажирам свои грязные и неприятно пахнущие носки.





Наронг Таонпанья сообщил своим подписчикам, что пытался уговорить её убрать ноги, но туристке было всё равно на возмущение окружающих.





"Запах её ног заполнил весь автобус. Было жарко, и мне стало плохо, потому что её ноги находились рядом с моей головой", - пожаловался в соцсетях военный.