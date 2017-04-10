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В Таиланде военный наругал туристку из-за запаха носков

10 апреля 2017, 15:50

Девушка, предположительно из Франции, разулась и закинула свои ноги на спинку впереди стоящего кресла, продемонстрировав всем пассажирам свои грязные и неприятно пахнущие носки.

21-летний солдат тайской армии Наронг Таонпанья выложил в "Фейсбуке" видео, на котором ругает бескультурную пассажирку автобуса, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Star.


Девушка, предположительно из Франции, разулась и закинула свои ноги на спинку впереди стоящего кресла, продемонстрировав всем пассажирам свои грязные и неприятно пахнущие носки.

Наронг Таонпанья сообщил своим подписчикам, что пытался уговорить её убрать ноги, но туристке было всё равно на возмущение окружающих.

"Запах её ног заполнил весь автобус. Было жарко, и мне стало плохо, потому что её ноги находились рядом с моей головой", - пожаловался в соцсетях военный.

Наронга возмутило, что девушке было наплевать на то, что потом на спинке кресла, на которой были её носки, окажется чья-то голова.

"Девушка была очень красивой, но у неё совсем нет манер", - сетует солдат.

Пользователей "Фейсбука" возмутила эта ситуация. Многие раскритиковали поведение туристки, назвав его неприемлемым и заявив, что на месте Наронга скинули бы девушку с кресла.

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