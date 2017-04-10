В Таиланде военный наругал туристку из-за запаха носков
10 апреля 2017, 15:50
Девушка, предположительно из Франции, разулась и закинула свои ноги на спинку впереди стоящего кресла, продемонстрировав всем пассажирам свои грязные и неприятно пахнущие носки.
21-летний солдат тайской армии Наронг Таонпанья выложил в "Фейсбуке" видео, на котором ругает бескультурную пассажирку автобуса, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Star.
Девушка, предположительно из Франции, разулась и закинула свои ноги на спинку впереди стоящего кресла, продемонстрировав всем пассажирам свои грязные и неприятно пахнущие носки.
Наронг Таонпанья сообщил своим подписчикам, что пытался уговорить её убрать ноги, но туристке было всё равно на возмущение окружающих.
"Запах её ног заполнил весь автобус. Было жарко, и мне стало плохо, потому что её ноги находились рядом с моей головой", - пожаловался в соцсетях военный.
Наронга возмутило, что девушке было наплевать на то, что потом на спинке кресла, на которой были её носки, окажется чья-то голова.
"Девушка была очень красивой, но у неё совсем нет манер", - сетует солдат.
Пользователей "Фейсбука" возмутила эта ситуация. Многие раскритиковали поведение туристки, назвав его неприемлемым и заявив, что на месте Наронга скинули бы девушку с кресла.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852947-806d2ddad7f8f629c3124b9b0aa9700c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...