Глава МИР РК рассказал о дефектах на магистрали «Западная Европа - Западный Китай»

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о выявленных дефектах при строительстве автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай», передает МИА «Казинформ».

«По выявленным дефектам на построенных участках - действительно были три-четыре прецедента. В частности, на «Западной Европе - Западный Китай» - один в Жамбылской области, другой в Южно-Казахстанской», - сообщил Женис Касымбек.

По данным министра, было обнаружено «шелушение участка дороги» в Жамбылской области.

«А на втором участке сама крупнейшая корейская компания выявила дефект - то, что неправильно уложена арматура под бетоном, сама предложила к изменению. У нас по всем этим контрактам есть гарантийные сроки - 2 года по международным контрактам. В случае, если в течение двух лет выявляются дефекты, компания-подрядчик обязана за счет своих средств восстановить, при необходимости переложить дорогу. Для этого мы держим в течение этого срока 5% банковскую гарантию от стоимости контракта. Это достаточно жесткая мера, этот опыт был рекомендован международными финансовыми институтами», - добавил Женис Касымбек.