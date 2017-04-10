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В 700 км на юго-запад от Алматы произошло землетрясение

10 апреля 2017, 15:53

Эпицентр землетрясения расположен на территории Таджикистана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 апреля в 12 час 57 мин 36 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 730 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.4.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 37.74° с.ш. 72.11° в.д.
Глубина 100 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: www.some.kz


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