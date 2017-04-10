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Новости за сегодня

Изменение цен на рынке жилья в марте 2017 года

 

В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - снизились по 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась без изменений.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Март 2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

0,0

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,3

 

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1 кв.м,

тенге

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.

февралю 2017г.

декабрю 2016г.

марту 2016г.

декабрю 2015г.

Продажа нового жилья

249 152*

0,4

0,0

-2,4

-3,6

-4,2

Перепродажа благоустроенного жилья

188 195

-0,1

-0,3

-3,1

-1,0

-3,5

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 251

-0,1

-0,1

-0,4

3,5

0,0

Арендная плата за благоустроенное жилье

1292

0,0

0,9

-0,6

0,7

-0,9

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

r10-04-2017-1

 

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

10 апреля 2017, 15:53
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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