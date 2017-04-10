Изменение цен на рынке жилья в марте 2017 года

В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - снизились по 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась без изменений.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Март 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 0,0 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,3

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Март 2017г. к Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г. февралю 2017г. декабрю 2016г. марту 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 249 152*⁾ 0,4 0,0 -2,4 -3,6 -4,2 Перепродажа благоустроенного жилья 188 195 -0,1 -0,3 -3,1 -1,0 -3,5 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 251 -0,1 -0,1 -0,4 3,5 0,0 Арендная плата за благоустроенное жилье 1292 0,0 0,9 -0,6 0,7 -0,9 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.