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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,49, EURKZT_TOD = 331,49, RUBKZT_TOD = 5,4503, USDKZT_0_002 - предложение +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5032 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 312,49 тенге за доллар США при объеме    торгов 40 550 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 331,49 тенге за евро при объеме торгов 2 400 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,4503 тенге за рубль при объеме торгов    135 000 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 313,21 тенге за доллар (+0,19 тенге), суммарный объем  торгов - 103 050 тыс. USD (-38 200 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии предложение составило - +9,5000 % годовых при отсутствии    спроса; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5032 %    годовых при объеме торгов 1 154 500 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

В торгах приняли участие 27 банков.    

10 апреля 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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