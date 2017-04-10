На юге Израиля упала ракета с Синая
Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.
לפני החג: התרעת צבע אדום נשמעה בעוטף עזה ובמרכז הנגב. @bokeralmog ו-@OrHeller עם הדיווח >>https://t.co/ERWqNXQJ0cpic.twitter.com/BeKS2DXqEZ— חדשות 10 (@news10) 10 апреля 2017 г.
הרקטה שנורתה מסיני ונחתה בשטח המועצה האזורית אשכול @OrHellerpic.twitter.com/jER1wnNXwv— חדשות 10 (@news10) 10 апреля 2017 г.
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