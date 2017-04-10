На юге Израиля упала ракета с Синая

Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.

Ракета, выпущенная из приграничных районов Египта, разорвалась на юге Израиля, информации о пострадавших не поступало, сообщила израильская армия, передает РИА Новости





Местные интернет-СМИ публикуют фотографии снаряда, попавшего, по их данным, в теплицу для выращивания помидоров в пустыне Негев.

"Ракета была выпущена с Синайского полуострова и упала на территории регионального совета Эшколь. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в пресс-релизе военных.

Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.

