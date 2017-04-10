Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На юге Израиля упала ракета с Синая

10 апреля 2017, 15:58

Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.

Ракета, выпущенная из приграничных районов Египта, разорвалась на юге Израиля, информации о пострадавших не поступало, сообщила израильская армия, передает РИА Новости.

Местные интернет-СМИ публикуют фотографии снаряда, попавшего, по их данным, в теплицу для выращивания помидоров в пустыне Негев.

"Ракета была выпущена с Синайского полуострова и упала на территории регионального совета Эшколь. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в пресс-релизе военных.

Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.

Фото: © AP Photo/ Nasser Ishtayeh

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...