СМИ узнали подробности о погибшем при падении воздушного шара в Турции

Погибший в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии занимал должность помощника генерального консула Франции в Турции.

Погибший в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии француз занимал должность помощника генерального консула Франции в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.





Воздушный шар с 20 туристами на борту совершил жесткую посадку в воскресенье утром в Каппадокии. Шесть человек получили ранения, среди них двое граждан Франции и двое граждан Колумбии.





По данным агентства, тело погибшего Венсана Камонтата Тужа (Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja) было доставлено утром в понедельник в бюро судмедэкспертизы в Анкару.





Каппадокия — живописная историческая местность в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита причудливым ландшафтом вулканического происхождения. Самый крупный из известных на сегодняшний день подземных городов в Турции был обнаружен в Каппадокии в 2014 году, его возраст составляет примерно 5 тысяч лет.



