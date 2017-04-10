Когда мусульмане отметят начало священного месяца Рамадан и Ораза - айт

В этом году Рамадан продлится с 27 мая по 25 июня.

В 2017 году этот месяц приходится на период с 27 мая по 25 июня.





Рамадан (Рамазан) переводится с арабского как «жаркий», «палящий зной». В названии заключена сама суть поста. Задача каждого правоверного мусульманина в этот месяц – доказать силу своей веры, отказаться от нечистых дел и мыслей вопреки изнурительной жаре. В тюркских языках этот пост носит название ураза (ораза).





История Рамадана

Мусульманская традиция гласит, что именно в девятый лунный месяц пророк Мухаммед получил первое послание Корана от ангела Джибриля. Событие датируется 610 годом. В то время главный провозвестник ислама предавался молитве в пещере Хира под Меккой, где ему открылась первая сура Корана. Рамадан получил особый статус в 622 году.

О почтении к девятому месяцу лунного календаря неоднократно упоминается в Коране. Мусульмане называют пост «мубарак», то есть благословенный. Считается, что значение благого деяния, совершенного в это время, возрастает в несколько сотен раз. К примеру, малое паломничество (умра) по значению приравнивается к хаджу (посещению Мекки), а добровольная молитва награждается так же, как обязательная.

Пост в Рамадан

В священный месяц мусульмане обязаны следовать жестким ограничениям в питании, удовольствиях и развлечениях. Цель поста – очиститься телесно и духовно, усмирить низменные инстинкты и страсти. Важной составляющей Рамадана является намерение (ният). Оно произносится ежедневно, между ночной и утренней молитвой. Ният звучит примерно так: «Я намереваюсь завтра (сегодня) совершить пост месяца Рамадан ради Аллаха».

На протяжении девятого месяца мусульмане воздерживаются от еды и питья, курения (в том числе кальяна или других смесей), сексуальных связей. Нарушением поста считается проглатывание любой жидкости (например, воды) во время купания, а также пропуск нията.





Как правило, во время Рамадана едят дважды в сутки. Утренняя трапеза называется сухур, вечерняя – ифтар. Сухур желательно завершить хотя бы за полчаса до рассвета, ифтар же следует начать сразу после вечерней молитвы. Согласно Корану, лучшая пища для ночного разговения – вода и финики. Пропуск сухура и ифтара не является нарушением поста, но соблюдение этих приемов пищи поощряется дополнительной наградой.

В Рамадан принято ограничивать себя в развлечениях и удовольствиях. Дневное время мусульмане посвящают работе, молитве и чтению Корана. Незыблемая традиция праздника – совершение благих дел. Мусульмане полагают, что голод и ограничения во время поста вызывают у обеспеченных людей сочувствие к бедам нищих. В период Рамадана принято заниматься благотворительностью, давать добровольную и обязательную милостыню.

К пяти обязательным намазам (молитвам) прибавляется еще один. Он называется таравих, что в переводе значит «отдых» или «передышка». Молитва совершается добровольно после обязательного ночного намаза (иша) и продолжается до первых признаков рассвета. Таравих состоит из 10 молитв по 2 ракаата каждая. После каждых четырех ракаатов молящиеся отдыхают сидя, откуда и появилось название ритуала.

Кто освобождается от поста?

Строгие требования Рамадана не распространяются на детей, пожилых, болеющих, беременных и кормящих женщин, а также путешественников. Тем не менее, нарушение поста нужно возместить воздержанием в более удобное для человека время. Старикам и тяжело больным вместо строгого соблюдения обычаев разрешается накормить бедняков или подать им милостыню.





Завершение Рамадана

Последние десять дней священного месяца особенно важны для ислама, ведь в это время на Мухаммеда было ниспослано откровение от Аллаха. Точная дата события неизвестна, но большинство мусульманских стран отмечает его годовщину в ночь с 26 на 27 сутки Рамадана. Праздник носит имя Ляйлятуль-Кадр, что значит «ночь предопределения». Для мусульманина это время покаяния, упорной молитвы и размышлений над своими ошибками.

Пост завершается в первый день месяца Шавваль, его конец знаменует Ид аль-Фитр (он же Ураза-байрам) – один из главных исламских праздников. В 2017 году он выпадает на 26-27 июня. В этот день мусульмане совершают торжественную молитву (Ид намаз) и непременно раздают милостыню в виде сухих пищевых продуктов или денег. Последователи ислама приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!», что означает «Благословенного праздника!».





Источник: yaa2017.com

Рамадан или Рамазан – священный месяц мусульман. Его даты определяются в зависимости от смены фаз Луны. Исламский синодический календарь короче григорианского, поэтому ежегодно начало Рамадана отодвигается на 10-11 дней.