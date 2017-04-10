Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Песня Димаша Кудайбергенова возглавила рейтинг «Новые песни Азии»

10 апреля 2017, 16:05

Рейтинг составляется по уровню популярности песен азиатских исполнителей в Китае.

Песня казахстанского певца Димаша Кудайбергенова «Ұмытылмас күн», исполненная на казахском и китайском языках в 10-м туре конкурса Singer - 2017, проходящего в Китае, вышла на первое место в рейтинге "Новые песни Азии" ("Freshasia music"), передает МИА «Казинформ».

Рейтинг, обновляемый каждые 10 минут, составляется по уровню популярности песен азиатских исполнителей в Китае. Подсчет проводится по числу платных прослушиваний. Одновременно в рейтинг могут быть войти только три песни одного певца.

В этом рейтинге песня Димаша «Ұмытылмас күн» набрала 118 400 очков и заняла первое место. Саундтрек к фильму Battle of Memories - Memories That Can't Take Away, набрав 115 029 очков, оказался на втором месте. А песня Димаша «Дайдидау», исполненная в 7-м туре конкурса, занимает 14-е место.

В рейтинге Freshasia music с 3 по 9 апреля песни в исполнении Димаша занимали: «Ұмытылмас күн» - 2-е место; Memories That Can't Take Away - 4-е место; «Дайдидау» - 20-е место.

Напомним, песни «Қоңыр күз», Uptown Funk, Adagio и SOS d'un terrien en détresse, исполненные Димашем в разных турах конкурса «Singer», также входили в этот рейтинг.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...